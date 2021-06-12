Мексиканские поставщики автозапчастей убеждены, что к декабрю дефицит чипов будет устранён

Автомобильная промышленность США в значительной степени полагается на поставки компонентов из Мексики. По данным профильной ассоциации, до $5500 в себестоимости каждого выпущенного в США автомобиля формируют запчасти из Мексики. Представители отрасли надеются, что дефицит чипов начнёт ослабляться уже в июле, а к декабрю будет почти полностью устранён.

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По данным IHS Markit, на которые ссылается Reuters, кризис в автомобильной промышленности США усиливался с начала года, и к маю вынудил местных производителей сократить объёмы выпуска автомобилей на 1,16 млн штук. Мексиканские поставщики автомобильных компонентов выражают надежду, что признаки улучшения ситуации с поставками полупроводниковых компонентов начнут наблюдаться уже во второй половине июля, а к декабрю текущего года ситуация и вовсе нормализуется. Сейчас же основные автопроизводители США вынуждены периодически останавливать конвейеры из-за отсутствия необходимых комплектующих.

Пандемия нанесла удар по мексиканской индустрии автокомпонентов ещё в прошлом году, сократив выручку местных поставщиков на 20 %, но по итогам текущего года она может восстановиться на 18 % от достигнутого уровня, что в денежном выражении составит $92,4 млрд. Лишь в следующем году удастся вернуться к показателям, наблюдавшимся до начала пандемии. Для Мексики производство автокомпонентов является крупнейшим источником экспортной валютной выручки, в отрасли занято 850 тысяч человек. По прогнозам участников рынка, к 2023 году оборот отрасли превысит $102 млрд за счёт интенсификации торговли с США .



