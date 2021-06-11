Kia Sportage нового поколения показали в Сети

Компания Kia всего несколько дней назад представила дизайн Kia Sportage нового, пятого, поколения, а блогеры уже показали видео с этой новинкой. Новый Sportage заметили в гараже. Новинка в черном глянцевом цвете кузова выглядит потрясающе…

Дизайн нового Kia Sportage выполнен в новом фирменном стиле Opposites United. Решетка радиатора сделана в стиле Digital Tiger Face.

Новый Kia Sportage, без самомнения, будет выделяться на дороге, особенно в черном глянцевом цвете кузова.

В видео не виден салон нового южнокорейского кроссовера, но в нем тоже произошли серьезные изменения, как и в дизайне кузова. В салоне будет новый трехспицевый руль и изогнутый дисплей приборной панели и мультимедийной системы.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – еще не известно. Это должны быть бензиновые и дизельные моторы. Также будет и гибридная версия.

Продажи Kia Sportage нового поколения начнутся во второй половине текущего года. Сколько он будет стоить – пока не сообщается.

Напомним, в 2021 году ЗАЗ начал собирать из роSSийских машинокомплектов две модели Kia – седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.