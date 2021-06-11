ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине

По данным Укравтопрома, в Украине с января по май 2021 года продали 39,6 тыс. новых автомобилей. Чаще всего украинцы покупали кроссоверы Toyota RAV4 – 2 586.

ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине

На втором месте по популярности среди украинцев в 2021 году пока находится еще один кроссовер – Kia Sportage. В частности, за первые пять месяцев 2021 года в Украине продали 2 235 кроссоверов Sportage.

На третьем месте по популярности находится тоже кроссовер – Renault Duster. 2 110 украинцев в январе-мае купили этот кроссовер.

Замыкают пятерку лидеров два автомобиля Renault - Renault Sandero и Renault Logan, в активе которых 1 207 и 1 134 регистраций.

В ТОП-10 самых популярных в Украине новых автомобилей также вошли еще пять кроссоверов и внедорожников. Это Nissan Qashqai (1 117), Volkswagen Touareg (966), Hyundai Tucson (877), Toyota Land Cruiser Prado (846) и Mazda CX5 (823).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине значительно увеличилось производство автомобилей. В частности, с января по май 2021 года в нашей стране сделали 3 538 автомобилей, что на 167% больше, чем за аналогичный период 2020 года.


Максимов Віталій, Тудей

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