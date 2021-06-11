"Укрзализныця" увеличивает количество веловагонов в Карпатах

Капитально отремонтированные пригородные поезда 2021 года обустраиваются велодержателями.

"Укрзализныця" увеличивает количество веловагонов в Карпатах
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця", учитывая начало велосезона в Карпатах, продолжает оборудовать пригородные электропоезда специальными держателями для велосипедов.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

Так, с 12 июня начнет курсировать электропоезд № 7001/7002 сообщением Львов - Мукачево - Львов, в котором можно будет комфортно перевозить велосипеды.

Кроме того, с 5 июня уже вышел на маршрут отремонтированный поезд № 829/830 Львов - Ужгород - Львов, в котором можно перевозить велосипеды.

"Напоминаем, что перевозить велосипеды в поездах дальнего следования и скоростных пока можно только в разобранном и упакованном виде на местах, предусмотренных для ручной клади. А капитально отремонтированные пригородные поезда 2021 года обустраиваются велодержателями. Обычно это - от 8 до 16 мест для велосипедов в главных вагонах. С велосипедами уже можно комфортно путешествовать также в поездах, которые с 15 марта курсируют по маршруту Святошино - Буча в рамках проекта Kyiv City Express", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в 2019 году "Укрзализныця" разрешила транспортировать велосипеды в поездах "Интерсити" и "Интерсити +".

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