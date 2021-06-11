"Укрзализныця" увеличила количество рейсов из Киева в аэропорт "Борисполь"

С 11 июня по маршруту запустили отремонтированный рельсовый автобус Pesa.

"Укрзализныця" увеличила количество рейсов из Киева в аэропорт "Борисполь"
Фото: traffic.od.ua

С 11 июня "Укрзализныця" выводит в курсирование по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь" отремонтированный рельсовый автобус Pesa.

Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов, сообщает пресс-служба компании.

При этом в "Укрзализныце" отметили, что в мае заполняемость экспресса в "Борисполь" в среднем в сутки составила 41%, а уже с начала июня достигала 71%.

"Кроме того, благодаря сотрудничеству Укрзализныци с производителями рельсовых автобусов Pesa Bydgoszcz S.A. до конца июня ожидается выход из ремонта еще одного состава, который также будет запущен по маршруту экспресса", - добавили в УЗ.

Напомним, экспресс "Киев-Борисполь" запущен 30 ноября 2018 года. Экспресс соединяет станцию "Киев-Пассажирский" с международным аэропортом "Борисполь", а также делает промежуточную остановку на станции "Дарница".

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