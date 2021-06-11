Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla

Официальная презентация самой быстрой версии электромобиля Tesla Model S в спецификации Plaid позволила понять, каким изменениям подверглась машина, и не все они направлены только на улучшение скоростных характеристик. Электромобиль получил новый интерьер, более эффективную силовую установку с возросшей скоростью зарядки, а также бортовую развлекательную систему, способную соперничать с игровыми консолями.

Источник изображения: Tesla

Ресурс Electrek начал следить за подготовкой к презентации Tesla Model S Plaid ещё вчера, именно он обнаружил, что заявленную скорость в 320 км/ч машина сможет достигать только при использовании колёсных дисков и шин особого дизайна, которые можно будет купить только с осени текущего года. Прочие динамические характеристики не изменились с момента их формального раскрытия. К скоростному рубежу в 100 км/ч электромобиль приближается за 1,99 секунды, а расстояние в четверть мили (402 метра) преодолевает за 9,23 секунды при скорости 248 км/ч.

Источник изображения: The Verge

Силовая установка на базе трёх электродвигателей в пике выдаёт совокупную мощность 1020 лошадиных сил. Как пояснил во время презентации Илон Маск (Elon Musk), ради улучшения моментной характеристики электродвигателей пришлось разработать технологию покрытия медной обмотки ротора при помощи углеволокна. Технически эта задача была не самой простой, поскольку оба материала имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому изоляция должна иметь сильное предварительное натяжение. Для производства подобных электродвигателей Tesla была вынуждена разработать новое оборудование, используемое для нанесения покрытия на обмотку ротора.

Источник изображения: Electrek

На уровне тяговых батарей улучшения в Tesla Model S Plaid тоже предусмотрены, но на презентации этому не уделили должного внимания. Коэффициент лобового сопротивления кузова был снижен до 0,208, и это самый низкий показатель среди серийных автомобилей. Лучшая аэродинамика позволяет как добиться экономии заряда батарей, так и достичь более впечатляющих скоростных характеристик.

Сюрпризом презентации стал доработанный тепловой насос, который используется для более эффективного перераспределения тепловой энергии. Силовая установка Tesla при работе выделяет тепло, его можно использовать для обогрева салона и тяговой батареи в холодную погоду. Усовершенствованный тепловой насос в Tesla Model S Plaid позволяет увеличить запас хода на 30 % зимой, а также на 50 % сокращает затраты электроэнергии на обогрев салона. Увеличенный радиатор системы охлаждения, помимо прочего, позволяет улучшить результативность последовательных заездов на время, поскольку силовая установка будет быстрее охлаждаться и не терять эффективность.

Источник изображения: Electrek

Скоростная зарядка тоже улучшена, теперь Tesla Model S способна восполнять запас энергии на 300 км пробега за пятнадцать минут. Незадолго до начала поставок компания отменила выпуск более дорогой версии Plaid+ с увеличенным запасом хода, и теперь электромобиль данной серии можно купить только в варианте с аккумуляторной батарей, обеспечивающей пробег в 624 км без подзарядки. В следующем квартале Tesla сможет выпускать по тысяче машин Model S Plaid в неделю, а пока объёмы производства ограничиваются несколькими сотнями штук в неделю.

Источник изображения: Tesla

Интерьер Tesla Model S Plaid стал просторнее за счёт переработанных сидений первого и второго ряда, в нём используется три интерактивных дисплея, центральный имеет диагональ 17 дюймов и альбомную ориентацию. Интерфейс пришлось серьёзно переработать, теперь пользователь имеет возможность настраивать его элементы под свои предпочтения, перетаскивая нужные элементы. Пассажиры заднего ряда получили возможность не только развлекаться играми на собственном дисплее, встроенном в заднюю часть центральной консоли, но и заряжать смартфоны беспроводным способом.

Источник изображения: Tesla

Активно обсуждаемый «штурвал» на презентации оказался обделён вниманием Илона Маска, он лишь напомнил, что функция автоматического переключения режимов работы трансмиссии позволит отказаться от традиционного селектора, поскольку автопилот сможет сам угадывать моменты переключений. Можно ли будет при заказе получить обычный руль круглой формы, пока не уточняется, но обновлённые Tesla Model S на дорогах встречаются с органами управления в двух вариантах исполнения.

Источник изображения: Electrek

Tesla поработала и над улучшением звучания штатной аудиосистемы, а тишины в салоне должны добавить специально разработанные стёкла. Первые 25 экземпляров Model S Plaid отправились к владельцам, машина доступна для заказа на сайте Tesla по цене от $129 990 без учёта дополнительных опций.



