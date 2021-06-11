Volkswagen собирается ввести в электромобилях почасовую оплату за автопилот

Идея распространять различные сервисы по подписочной модели среди своих клиентов не оставляет автопроизводителей. Как стало известно, Volkswagen рассматривает возможность продажи функций автопилота по подписке. Если планы будут воплощены в жизнь, автолюбителям придётся платить $8,5 за каждый час езды в автономном режиме.

Volkswagen

В интервью немецкой газете Die Welt Томас Ульбрих (Thomas Ulbrich), член совета директоров Volkswagen, сообщил, что немецкий автопроизводитель рассматривает возможность взимания почасовой оплаты за доступ к функциям автономного вождения. Попутно компания размышляет и над другими вариантами подписок для своих клиентов, например, над увеличением дальности и мощности с почасовой или посуточной оплатой. Как сказал высокопоставленный представитель компании, первые подписки Volkswagen готовится ввести во втором квартале 2022 года в автомобилях на базе электрической платформы MEB. Данная платформа, напомним, лежит в основе нового хэтчбека ID.3 и кроссовера ID.4.

Кроме того, Volkswagen собирается предлагать в своих автомобилях видеоигры, аналогичные аркадам Tesla. При этом Ульбрих сказал, что компания не будет разрабатывать эти игры самостоятельно, поэтому непонятно, будут ли они предустановлены в развлекательных системах автомобилей или станут доступны для покупки в магазине приложений впоследствии.

Судя по риторике представителей Volkswagen, компания серьёзно намерена сделать платное автономное вождение ещё одним источником дохода. Клаус Зеллмер (Klaus Zellmer), директор по продажам автомобилей Volkswagen, ранее говорил, что он надеется, что подписки будут приносить компании сотни миллионов евро.

Volkswagen

В последние несколько лет Volkswagen уделяет всё больше внимания программному обеспечению. Активная работа на этом направлении началась в 2019 году. На тот момент в автомобилях VW Group использовалось восемь различных электронных архитектур, что было крайне неэффективно. Поэтому все отделы разработки ПО в рамках VW Group были слиты в один, который получил название Cariad. «Cariad чрезвычайно важен для нашего будущего», — отметил Ульбрих. — «Это подразделение разрабатывает основу будущих электромобилей».

Volkswagen — далеко не единственная компания, которая собирается продавать подписки на дополнительные услуги своим клиентам. Подписочная модель начинает всё активнее использоваться производителями электромобилей. Например, Tesla Model S с батареей на 75 кВт?ч поставлялась с изначально программно заблокированной полной ёмкостью, доступ к которой можно было получить за дополнительные $3250. Владельцы Tesla Model 3 Long Range за единовременную плату $2000 могут повысить мощность своего электромобиля, снизив время разгона до 100 км/ч на полсекунды. А BMW предлагает доплачивать за адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений, видеорегистратор и прочие функции.

Пока эксперты не могут определить, понравится ли автовладельцам почасовая оплата автопилота. В опросах о том, с какой суммой они готовы расстаться ради автономного вождения, автолюбители обычно называют единоразовые платежи от $1000 до $7000, что по тарифу Volkswagen соответствует всего лишь от 120 до 820 часов.



