Кличко проверил ход работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе

Работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются: полностью натянуты ванты арочной конструкции моста, начинают демонтаж временных опор. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после проверки и обнародовал видео.

«Хочу подчеркнуть, что речь идет не только о мосте через Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, соединяющих Подол и Воскресенский массив. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили: эстакаду на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста. И начинают процесс демонтажа нижних временных опор», - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что продолжаются также работы в сторону Подола - Верхнего и Нижнего валов. Также продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов. Во время выполнения строительных работ специалисты используют самые современные технологии, материалы, зарекомендовавшие себя на подобных объектах во многих странах мира.

«Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Следующий этап - метро на Троещину. И, как я сказал, работы по его сооружению начали», - подчеркнул Виталий Кличко.