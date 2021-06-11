Почему двигатели современных авто изнашиваются быстрее старых

Многие автомобилисты отмечают, что современные двигатели не такие надежные, как те, которые автопроизводители делали раньше. Отчасти они правы. Причем поломаться может даже вполне новый силовой агрегат. Эксперты "АвтоВзгляда" рассказали, почему моторы современных автомобилей изнашиваются быстрее старых…

Почему двигатели современных авто изнашиваются быстрее старых

Отмечается, что часто двигатели выходят из строя из-за перегрева. Дело в том, что на современных машинах трудно понять, когда начинается перегрев силового агрегата.

Почему? Потому, что прибор не будет поднимать тревогу, даже когда антифриз нагрелся больше 110 градусов. Вот таким образом сейчас настроены указатели температуры. У некоторых моделей вообще нет указателя температуры двигателя.

Поэтому не удивительно, что водители пропускают момент чрезмерного повышения температуры охлаждающей жидкости, что приводит к задирам в цилиндрах.

Также нужно учесть, что в современных двигателях используются облегченные поршни, которые склонны к быстрому перегреву.

Почему двигатели современных авто изнашиваются быстрее старых

Кроме того, манера вождения некоторых автомобилистов может привести к капремонту двигателя. Это произойдет, если сразу после запуска мотора начинать "лихачить" и раскручивать его до высоких оборотов. Дело в том, что в данном случае тоже появляются задиры в цилиндрах - из-за того, что силовой агрегат некоторое время работает "в сухую".

Эксперты рекомендуют водителям, которые хотят, чтобы двигатель прослужил весь положенный ему срок и даже больше, придерживаться спокойной манеры вождения и не покупать слишком дешевые масло и антифриз, так как они могут быть поддельными.

Ранее мы рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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