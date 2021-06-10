Французская компания Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.



"Выясняется, что первые 10 электровозов Alstom намерен делать во Франции. Только начиная с 11-го электровоза в производственной цепочке будут задействованы украинские предприятия. Это попытка уйти от достигнутых ранее договоренностей. И это демонстрация пренебрежения и высокомерия со стороны французской компании к Украине", - написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook .



Также нардеп выразил свое возмущение озвученными намерениями Alstom достичь обещанного уровня локализации в 35% не за счет производства, а за счет последующего техобслуживания его локомотивов. "Заявления о том, что локализация 35% будет достигнута за счет обслуживания локомотивов, а не за счет их производства – жульничество. И я хочу, чтобы французская компания это четко услышала. Требование украинских парламентариев состоит в локализации именно производства. Французской стороне об этом прекрасно известно. Попытка одурачить своего покупателя - сомнительное начало сотрудничества", - отмечает Д.Кисилевский.



Замглавы экономического комитета Рады напомнил, что контракт между коммерческими компаниями будет заключен только после ратификации в парламенте межправительственного соглашения. "Без явного опровержения неприемлемых намерений со стороны французской компании парламентариям будет сложно поддержать такое соглашение", - подчеркивает Д.Кисилевский.



Как сообщалось, ранее французская компания Alstom согласились на уровень локализации в 35% при поставке локомотивов для "Укрзализныци".

