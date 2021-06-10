Николаевский тепловозоремонтный завод модернизирует 55 локомотивов для Египта

В дальнейшем их количество может быть увеличено до 200.

Николаевский тепловозоремонтный завод проведет модернизацию 55 локомотивов серии AD Tranz для Египта. Декларируемое количество локомотивов в дальнейшем может быть увеличено до 200 единиц.

Соглашение подписано с компанией, официально представляющей Египетские железные дороги, пишет ЦТС.

На предприятии сообщили, что модернизация будет проводиться как на мощностях завода в Николаеве, так и на мощностях локомотиворемонтных заводов на территории Египта.

"Мы проведем глубокую модернизацию тепловозов с установкой новых дизелей, нового силового и вспомогательного оборудования, новых микропроцессорных систем управления, что позволит существенно улучшить экономические показатели эксплуатации локомотивов и снизить затраты на их обслуживание", - сообщил директор НТРЗ Сергей Рой.

Он также добавил, что партнерство планируется долгосрочное, так как декларируемое количество локомотивов в дальнейшем может быть увеличено до 200 единиц.

Сообщается, что кроме выполнения самой модернизации локомотивов, предусмотрено их дальнейшее сервисное обслуживание, в том числе - создание сервисной службы на территории Египта, где будут работать представители НТРЗ, выполняя инжиниринговые работы по обслуживанию локомотивов.

На предприятии отметили, что египетские локомотивы "младше" тех, которые эксплуатируются на территории постсоветского пространства и с которыми раньше имел дело НТРЗ, - они выпуска 1996-2010 годов.