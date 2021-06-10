В Сети показали новую Skoda Slavia

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в Индии совершенно новый автомобиль Skoda Slavia. На индийском рынке он может заменить Skoda Rapid.

В Сети показали новую Skoda Slavia

Ранее компания Skoda запатентовала в Индии название Slavia. Поэтому появление на тестах автомобиля под таким названием для нас не стало полной неожиданностью. Тем не менее, эта новинка нас все-таки удивила.

Slavia построена на платформе MQB-A0-IN, созданной специально для Индии. На этой платформе, кстати, создадут несколько новых моделей Volkswagen.

По слухам, у Slavia колесная база составляет 2651 мм. Поэтому у нее должен быть самый просторный в своем сегменте салон и самый большой багажник (на 530 литров).

В Сети показали новую Skoda Slavia

Slavia тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про ее дизайн. Также не известны технические и динамические характеристики. Судя по всему, этот автомобиль получит новое трехспицевое рулевое колесо, как у кроссовера Kushaq.

Ранее мы сообщили, что в Украине начались продажи обновленного кроссовера Skoda Kodiaq. В базовой комплектации Ambition с 2-литровым бензиновым 180-сильным двигателем и полным приводом он стоит от 835 881 гривну.


Максимов Віталій, Тудей

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