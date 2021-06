Начались продажи электрического пикапа за 55 000 грн

Китайская компания с очень длинным названием Jiangsu Ruipaiying Import And Export Co., Ltd. начала продавать через интернет электрический пикап за $2 000 (около 55 тысяч гривен по актуальному обменному курсу). Машина не игрушечная, настоящая. Правда, характеристики у нее далеки от выдающихся, пишет «Автопортал» .

Автомобиль получил название Changli CLZKC-009 и, по правде говоря, на полноценный пикап он не тянет – это скорее миниатюрная копия грузовичка. Машина насчитывает в длину всего 3,5 метра, а грузоподъемность составляет 400 кг. То есть, на борт она может принять максимум двух человек (в кабине установлена пара кресел) и 200-250 кг груза.

Электропривод тоже скромный: мотор выдает всего 4 л.с. мощности, батарея – емкостью 4,8 кВтч. Максимальная скорость пикапа составляет всего 45 км/ч, запас хода на одном заряде – 70-130 км (зависит от нагрузки).

Но есть в дешевом электромобили и плюсы – это хорошее оснащение. Changli CLZKC-009 может похвастать электростеклоподъемниками, обогревателем, камерой заднего вида, откидным люком, багажником и прожекторами на крыше. Есть и опции за доплату – кондиционер и бензиновый мотор маленького литража, который выполняет роль генератора дополнительного электричества (такой себе топливный увеличитель запаса хода).

Интересно, что во внешнем виде Changli CLZKC-009 можно узнать… Ford F-150! Особенно сходство наблюдается сзади (обратите внимание на фонари). При этом китайцы не скрывают, что модель в какой-то мере является плагиатом: при желании владельца производитель может даже наклеить надпись «Jeep» на двери, а на решетку радиатора – маркировку «Explorer», которая намекает на одноименную модель Форда.

Купить электромобиль за $2 000 можно на сервисе Alibaba. Заявленный срок доставки – 15 дней.