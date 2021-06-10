Ford показал свой самый экономичный пикап - 5 литров на 100 км

Компания Ford представила свой новый компактный гибридный пикап Ford Maverick, продажи которого начнутся осенью текущего года. Это самый экономичный пикап в "фордовской" модельной линейке – он расходует всего 5,8 литров топлива на 100 км пути.

Ford показал свой самый экономичный пикап - 5 литров на 100 км

Maverick построен на одной платформе с кроссовером Bronco Sport. Он относится к компактным пикапам, поэтому может составить конкуренцию паркетникам.

Гибридная силовая установка состоит из 2,5 л бензинового двигателя, работающего по экономичному циклу Аткинсона и сопряженного с бесступенчатой трансмиссией PowerSplit. Мощность гибридной силовой установки составляет 194 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Именно такая версия расходует 5,8 литров топлива на 100 км.

Покупателям также предложат версию с 2,0 л турбомотором EcoBoost мощностью 254 л.с. и 376 Нм крутящего момента.

Ford показал свой самый экономичный пикап - 5 литров на 100 км

В базовой комплектации этот пикап получил большое количество оборудования и современных систем. Например, есть восьмидюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и комплекс систем безопасности Ford Co-Pilot360.

В базовой комплектации такой пикап будет стоить от 19 995 долларов. Для такой машины с гибридной силовой установкой и большим набором оборудования это вполне приемлемая цена.

Ford показал свой самый экономичный пикап - 5 литров на 100 км

Максимов Віталій, Тудей

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