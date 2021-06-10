Эксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовера

У каждой коробки передач есть свои достоинства и недостатки. Но какая коробка передач лучше всего подходит для кроссоверов, которые сейчас так популярны? Ответ на этот вопрос дал один из экспертов журнала "За рулем".

Эксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовера

Выбор коробки передач при покупке кроссовера зависит, считает эксперт журнала "За рулем", от того, как и где вы собираетесь ездить.

Например, если вы будете ездить по асфальту, то тогда лучше всего покупать кроссовер с вариатором или роботом с двумя сцеплениями. Утверждается, что разница по удобству управления тягой у современных вариаторов по сравнению с автоматом непринципиальная, зато такие коробки позволяют экономить на топливе.

В том случае, если вы регулярно будете ездить по бездорожью, то тогда эксперт журнала "За рулем" рекомендует покупать кроссовер с автоматической коробкой передач. Дело в том, что роботы при подъемах вверх плохо работают. Электроника может разомкнуть сцепления, и автомобиль скатывается назад. Так происходит из-за того, что электроника боится перегрева.

Многие вариаторы при длительной нагрузке тоже переходят в аварийный режим работы.

Что же касается автомата, то он вынослив и долговечен, и не имеет вышеуказанных недостатков.

Таким образом, выбор коробки передач для кроссовера зависит от того, как и где вы собираетесь ездить.

Ранее мы назвали четыре самые проблемные автоматические коробки передач, с которыми лучше не связываться.


Максимов Віталій, Тудей

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