Konyk и Volyk. В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)

В Киеве показали компактные электромобили украинского производства.

Фото: аutocentre.ua

В Киеве показали компактные электромобили украинского производства. Об этом сообщает Автоцентр. Что известно об автомобилях

Презентация прошла в столичном МВЦ. На стенде представили два авто ООО «Электропрайд» модели Konyk — в пассажирском и грузовом исполнениях.

Их длина — 2288 мм, ширина — 1143 мм, высота — 1557 мм, грузоподъемность — 250 кг. Е-автомобили могут разгоняться до 60 км/ч.

Пробег на одной зарядке — от 100 до 350 км (зависит от варианта батареи). Батареи заряжаются от сети в течение 6 — 12 часов, от станции быстрой зарядки — за 1 — 2,5 часа.

Авто может быть укомплектовано термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Стоимость Konyk — 224 тыс. грн.

Электрический грузовик от Электропрайда — модель Volyk — рассчитана на перевозку 1500 кг. Запас хода — от 100 до 500 км, длина авто — 3235 мм, ширина — 1380 мм, высота 1528 мм.