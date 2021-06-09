В Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находки

Полиция проверяет информацию о подозрительной находке возле моста Метро в Киеве .

По данным столичной полиции, в данный момент на месте происшествия работают представители соответствующих профильных служб. Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр.

"Сегодня в полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста «Метро» на пешеходной зоне. Для проверки этой информации на место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств", - говорится в сообщении.

Впоследствии в полиции сообщили, что правоохранители завершили проверку подозрительной находки. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним, 18 сентября 2019 года мост Метро на несколько часов перекрывали из-за мужчины, который остановил свой автомобиль на проезжей части и угрожал взорвать его. После длительных переговоров мужчина сдался, у него при себе не было взрывчатки.

"Минером" оказался уволенный военнослужащий Алексей Белько, у него были проблемы с психикой.

В 2020-м мост Метро перекрывали из-за сообщения о взрывчатке минимум дважды.