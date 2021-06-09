Европейский производитель аккумуляторов Northvolt получил от Volkswagen и других инвесторов $2,75 млрд

Производство тяговых аккумуляторов на базе лития целесообразно размещать в непосредственной близости от автосборочных предприятий, поэтому в регионах с высоким спросом на электромобили развиваются локальные производства. Шведская компания Northvolt, планирующая к 2030 году занять четверть европейского рынка, на этой неделе получила от инвесторов $2,75 млрд на развитие.

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Northvolt была основана выходцем из компании Tesla, а среди ей акционеров числится концерн Volkswagen, считающий данного партнёра одним из ключевых в развитии собственной экосистемы производства тяговых аккумуляторов в Европе. Напомним, к концу 2030 года немецкий автогигант рассчитывает получить доступ к мощностям шести предприятий в Европе, способных ежегодно выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 240 ГВт?ч.

Для компании Northvolt AB, как поясняет Bloomberg, полученные $2,75 млрд являются крупнейшим траншем финансирования за непродолжительную историю существования. Из этой суммы примерно $620 млн внёс концерн Volkswagen, которому теперь будут принадлежать около 20 % акций шведского производителя батарей. Компания BMW тоже является клиентом Northvolt. Производитель грузовиков Scania рассчитывает использовать батареи этой марки в своём коммерческом электротранспорте. Общий портфель заказов производителя аккумуляторов уже тянет на $27 млрд.

Основная часть полученных от инвесторов средств будет направлена на увеличение производственных мощностей предприятия Norhtvolt в Швеции, которое изначально должно было выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 40 ГВт?ч. Новый транш инвестиций позволит увеличить производительность до 60 ГВт?ч в год. Поддержку Northvolt также оказывают институциональные инвесторы вроде Goldman Sachs, плюс датский и шведские пенсионные фонды. Предприятие в Швеции должно начать выдавать продукцию в конце этого года.



