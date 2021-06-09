На Херсонщине в ДТП с грузовиком погибли муж с женой и шестилетний ребенок

Вчера, 8 июня, на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Также в тяжелом состоянии в больницу был доставлен еще один ребенок - девушка 2004 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 вблизи села Цукуры Каховского района на перекрестке. Столкнулись автомобили "AUDI Q7" и грузовик "VOLVO" с полуприцепом.

Полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив грузовику преимущества в движении.

Фото: npu.gov.ua

"В результате ДТП водитель «AUDI», его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супругов, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больницы г. Новая Каховка. Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области", - сообщили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

По факту ДТП с тяжелыми последствиями открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, ранее в Луцке автомобиль сбил на переходе отца с двумя детьми.