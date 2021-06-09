Электрический Renault Megane получит запас хода в 450 км

Седан Renault Megane является в Украине одним из лидеров своего сегмента. Через некоторое время он может очень серьезно обновиться и получить полностью электрическую версию.

Правда, пока Renault говорит только про электрический хэтчбек Megane, но вместе с ним может появиться и электрический седан.

Серийный Megane E-Tech Electric (французский автогигант называет эту новинку еще и MeganE) построен на платформе CMF-EV. Внешне он напоминает традиционный хэтчбек с элементами стиля кроссовера. Его задняя часть напоминает нам Renault Espace нового поколения.

Электрическая силовая установка состоит из электромотора мощностью 217 л.с. и батареи на 60 киловатт-часов. Запас хода – 450 километров. Нужно отметить, что запас хода измерялся по европейскому циклу WLTP.

По слухам, покупателям MeganE предложат в нескольких версиях с разным запасом хода, в зависимости от емкости батареи. Но официально это пока не подтверждено.

Ожидается, что электрический Renault Megane появится в продаже в первой половине 2022 года. Сколько он будет стоить – пока не известно.

Напомним, ранее стало известно, что Renault планирует в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократить свою модельную линейку.