В Индии в аварии с пассажирским автобусом погибли не менее 17 человек

Пассажиры автобуса жаловались на слишком высокую скорость.

В Индии в аварии с пассажирским автобусом погибли не менее 17 человек
Фото: India TV

На севере Индии, около города Канпур, автобус с рабочими-мигрантами врезался в грузовой фургон посередине шоссе, в результате чего погибли 17 человек, еще 18 получили ранения. После столкновения автобус перевернулся, пишет Associated Press.

По словам полиции, большинство погибших - работники предприятия в городе Ахмедабад, в частности, его цеха по производству печенья. 16 человек погибли на месте происшествия, еще один человек - в больнице.

"Пассажиры жаловались, что водитель автобуса ехал очень быстро", - сообщил полицейский Мохито Агаравал.

По данным правоохранителей, в Индии в ДТП ежегодно погибают около 110 тысяч человек. Причиной большинства аварий является безответственное управление, плохое состояние дорог и машин.

Напомним, что на этой неделе в железнодорожной аварии в Пакистане погибли 40 человек. Два поезда столкнулись после того, как один из них сошел с рельсов.

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