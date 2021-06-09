«Борисполь» назвал самые популярные маршруты в мае

Города Турции, Египта, ОАЭ, Грузии и столица Нидерландов Амстердам вошли в топ-10 направлений из аэропорта Бориполь в мае 2021 года. Об этом пишет avianews.

«Борисполь» назвал самые популярные маршруты в мае
Фото: avianews.com

Куда чаще всего летали

В последнем месяце весны 65% или 460 тыс. пассажиров самого большого аэропорта Украины отправились в Анталью, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Стамбул, Даламан, Дубай, Бодрум, Амстердам, Тбилиси или Анкару.

Такая популярность именно этих направлений связана с тем, что 9 из 10 городов открыты для туристов из Украины.

Исключение составляет Амстердам — он закрыт для туристов, но является важным транспортным узлом, где могут сделать пересадки путешественники, которым разрешен въезд в страны Евросоюза.

Статистика мая 2021 года

В мае 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 707 тыс. пассажиров.

Абсолютное большинство путешественников воспользовались чартерными рейсами — 362 тыс. человек. Регулярными рейсами вылетели или прилетели 345 тыс. пассажиров.

Количество трансферных пассажиров, т. е. тех, кто делал пересадку в аэропорту Борисполь с рейса на рейс, составило 20,5 тыс. или 2,9% от всего пассажиропотока.

Это говорит о том, что авиакомпании начали менять стратегию деятельности и направили самолеты для работы на популярные туристические маршруты в страны, которые открыты для граждан Украины.

  • Общий пассажиропоток: 707 тыс.
  • Международный пассажиропоток: 661,7 тыс.
  • Внутренний пассажиропоток: 45,3 тыс.
  • Общее число рейсов: 5953
  • Международные рейсы: 5066
  • Внутренние рейсы: 887.

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