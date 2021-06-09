В Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщиной

Водитель эвакуатора получил ножевое ранение, а его оппонент сбежал.

В Киеве на Печерске во время дорожного конфликта водитель эвакуатора получил ножевое ранение.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики. По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля «Лексус» возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранения оппоненту и скрылся с места происшествия", - сообщили правоохранители.

Пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Полицейские ищут злоумышленника и устанавливают обстоятельства инцидента. После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация.

Напомним, в апреле охранники киевского ТЦ огнетушителями разогнали драку у входа.