В Кривом Роге реконструируют аэропорт за 1,3 миллиарда гривен

Терминал и взлетно-посадочную полосу планируют сдать к октябрю 2022 года.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта в Кривом Роге.

На сайте Офиса президента сообщается, что работы обойдутся в 1,3 миллиарда гривен.

Из них 990 млн гривен пойдет на восстановление аэропорта, построенного в 1978 году, а еще 300 млн - на реконструкцию здания терминала.

После завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час и принимать самолеты типа A320 и Boeing 737.

Терминал и взлетно-посадочную полосу планируют сдать к октябрю 2022 года.

Население Кривого Рога составляет 615 тыс. человек, это родной город Зеленского, там находится квартира его родителей.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Международный аэропорт Кривой Рог был построен в 1978 году. Он имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 км.

Сейчас в Кривой Рог летает только одна авиакомпания - Windrose.