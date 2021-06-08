Блогер показал слабые места б/у Land Cruiser Prado

Японские автомобили, особенно внедорожники и пикапы, принято считать очень надежными. Однако, у них тоже есть свои слабые места. Даже у такого внедорожника, как Land Cruiser Prado. Ведущий Youtube-канала "Клубный сервис" Илья показал слабые места б/у Prado.

Блогер показал слабые места б/у Land Cruiser Prado

Для проверки взяли внедорожник с пробегом 300 тысяч километров, но с отличным состоянием кузова и салона.

Внедорожник завесили на подъемник и осмотрели его днище. Блогер объяснил, что перекупы при продаже не дают возможности поднимать автомобиль, потому что так станут известны все его проблемы.

Если взглянуть под днище автомобиля, то на раздатке можно найти следы незаводского герметика, а также признаки того, что большой пробег сказывается даже на японских машинах.

Автор видео делает вывод, что японское качество останется таковым, если за автомобилем ухаживают, как за ребенком.

Напомним, ранее блогеры показали в видео работающий двигатель изнутри.


Максимов Віталій, Тудей

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