В Украине замечен редчайший Mercedes - разгоняется до 315 км в час

В столице Украины засветился фантастический Mercedes-Benz SLS AMG в исполнении Black Series.

Такой лимитированный суперкар Мерседес – первый и единственный в стране, хотя стандартных SLS AMG есть несколько штук, сообщает «ТопЖыр» .

Mercedes-Benz SLS AMG Black Series получил доработанный 6,2-литровый V8 с увеличенной до 630 л. с. мощностью. Кроме того, купе облегчили примерно на 70 кг за счет карбоновых деталей.

Результат – 3,6 с до сотни и максимальные 315 км/ч. Кроме того, купе получило самоблок и керамические тормоза, а его подвеску сделали жестче.

Отличить вариант Black Series от стандартного Mercedes-Benz SLS AMG можно по карбоновому обвесу и антикрылу на крышке багажника. В салоне установлены спортивные ковши.