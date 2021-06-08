Skoda Enyaq iV получил самую мощную версию

Компания Skoda начала продавать в Европе новую топовую версию электрического кроссовера Enyaq. Она называется Skoda Enyaq Sportline iV 80x.

Skoda Enyaq iV получил самую мощную версию

Enyaq Sportline iV 80x оснащается двумя электромоторами общей мощностью 265 л.с. и 425 Нм крутящего момента и батареей на 82 кВтч. Привод – полный. Максимальная скорость составляет 160 км/ч. Запас хода на одной подзарядке батареи - 500 км (по циклу WLTP).

Внешне самый мощный Enyaq от стандартной версии отличается декором, рейлингами и молдингами в глянцевом черном цвете, черным глянцевым диффузором, 20-дюймовыми колесными дисками, заниженной подвеской.

Skoda Enyaq iV получил самую мощную версию

В базовой комплектации есть светодиодные матричные фары, трехспицевое спортивное рулевое колесо, 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы, отделанные кожей и тканью черные спортивные сиденья, алюминиевые педали и другое.

Стоит такой электрический кроссовер примерно 61 000 долларов. Его базовая комплектация Enyaq iV 60 стоит от 38 850 евро.

Skoda Enyaq iV получил самую мощную версию

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет еще более просторным, чем сейчас.


Максимов Віталій, Тудей

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