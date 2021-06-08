Названы электромобили, которые чаще всего покупают украинцы

По данным Укравтопрома, в мае 2021 года в Украине зарегистрировали 622 электромобиля, что на 34% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Из них 590 электрокаров – легковые. Чаще всего украинцы из машин с электрической силовой установкой покупали Nissan Leaf.

В частности, в мае 2021 года украинскую прописку получили 186 автомобилей Leaf.

На втором месте электрический седан Tesla Model 3. В мае 66 седанов Model 3 зарегистрировали в Украине.

На третьем месте оказался немецкий электромобиль Audi e-tron – 33 регистрации.

В пятерку самых популярных в Украине электромобилей в мае 2021 года также вошли Tesla Model S (32 регистрации) и Chevrolet Bolt (29 регистраций).

Всего же с января по май 2021 года в Украине зарегистрировали около 3 тысяч электромобилей. Это на 12% больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее стало известно, что электромобили Toyota будут заряжаться всего за 10 минут.