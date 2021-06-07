Украинский сервис аренды электросамокатов Kiwi привлек почти $1 миллион инвестиций
Украинская компания по аренде электросамокатов Kiwi привлекла почти $1 млн от нескольких частных инвесторов. Об этом в фейсбуке сообщил совладелец и директор по развитию Kiwi Алексей Кушка.
Куда пойдут инвестиции
Привлеченные инвестиции были направлены масштабирование бизнеса и закупку новых электросмамокатов, которые пополнят парк до конца года.
Как пишет ain, сума привлеченных средств составляет $975 — деньги были собраны от частных инвесторов, хотя Kiwi обращалась и к венчурным фондам.
«Во время первого раунда мы обращались к венчурным фондам, но они сказали нам: „сначала сделайте раунды поменьше, мы посмотрим как вы отработаете и тогда приходите еще раз“. Теперь у нас уже есть результаты, поэтому мы начнем второй раунд и будем еще раз с ними общаться», — рассказал Кушка.
Напомним
Сейчас у компании 900 электросамокатов, через месяц их должно быть уже 1400, а к концу года — 2000. Kiwi работает в 4 городах — Одессе, Киеве, Львове и Днепре, а до конца года к списку добавятся еще 2 населенных пункта.