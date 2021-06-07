В Украине возобновились продажи бюджетных Chevrolet

Компания Ravon Motors Ukraine возобновила продажи в Украине бюджетных моделей Chevrolet. Речь идет про автомобили Chevrolet Cobalt, Spark и Nexia, которые выпускают в Узбекистане.

Хэтчбек Chevrolet Spark в базовой комплектации стоит от 297 000 гривен. Он оснащается 1,25 л бензиновым двигателем мощностью 85 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатым "автоматом". Расход топлива в городе – 8,2 л на 100 км.

В "базе" есть Антиблокировочная система, две подушки безопасности, аудиосистема, нижняя защита двигателя, бортовой компьютер и др.

Седан Chevrolet Nexia в базовой комплектации стоит от 311 000 гривен. Он оснащается 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 141 Нм кр.м., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым "автоматом".

Что же касается седана Chevrolet Cobalt, то он в базовой комплектации стоит от 314 000 гривен. Он оснащается 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 141 Нм кр.м., который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым "автоматом". В топовой версии он стоит 350 300 гривен.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.