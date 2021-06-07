В Пакистане столкнулись два поезда, погибли 38 человек

Один поезд сошел с рельсов, другой - врезался в него.

В Пакистане в результате столкновения двух экспресс-поездов погибли 38 человек. Авария произошла в провинции Синд, пишет Associated Press.

Поезд "Миллат Экспресс" сошел с рельсов, после чего в него врезался поезд "Сэр Сайед Экспресс", - сообщил комиссар Усман Абдулла.

Причина схождения с рельсов выясняется. По словам полиции, около 20 человек оказались под завалами обломков поездов. Спасать их помогали местные жители.

По официальным данным, кроме 38 погибших, ранения получили еще несколько десятков пассажиров.

Напомним, в апреле в Тайване в результате схождения с рельсов пассажирского поезда погиб 41 человек, ранения получили около 70. Причиной катастрофы назвали грузовик, внезапно съехавший со склона и врезавшийся в поезд.