МАУ отменила запуск рейсов в Польшу

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ заявила, что не будет восстанавливать прямые рейсы из Киева в Варшаву с 18 июня. Об этом говорится в сообщении компании.

МАУ отменила запуск рейсов в Польшу
Фото: pravda.com.ua

Это произошло буквально через несколько дней после того, как 25 мая авиаперевозчик анонсировал перезапуск полетов.

Причина отмены рейсов

«Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, фиксируемых МАУ на данном направлении», — объяснили в авиакомпании.

Как пишет профильное издание avianews, если посмотреть на карту, то можно увидеть, что маршрут рейса из Киева в Варшаву пролегает практически по прямой без залета в воздушное пространство Беларуси.

Ниже можно увидеть, как сейчас из аэропорта Борисполь в Варшаву летает польская авиакомпания LOT. По аналогичному маршруту авиакомпания летала и до санкций против Беларуси.

Также облет Беларуси из-за запрета украинских властей никак не влияет на другие рейсы МАУ, которые авиакомпания хотела стыковать с маршрутом Киев-Варшава в аэропорту Борисполь и указывала в своем официальном сообщении — это Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Кишинев, Ивано-Франковск, Херсон, Тбилиси, Батуми, Тель-Авив, Ереван, Стамбул, Дубай, Баку, Каир.

Примечательно, что МАУ при этом продолжила выполнять рейсы Киев-Вильнюс, на которые действительно повлияли санкции. Длительность перелета из-за облета Беларуси по оценкам авиакомпании увеличилась в среднем на 40 минут.

Если маршрут Киев-Вильнюс напрямую через Беларусь имеет длину 600 км, то при облете через Польшу — 1000 км.

Что предлагают пассажирам

Для пассажиров, которые купили билеты на фактически отмененные рейсы возможны следующие действия:

  • изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;
  • обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ;
  • возврат средств.

Предыстория

Правительство Украины с 26 маязапретило авиакомпаниям Украины летать в города Беларуси и транзитом через воздушное пространство соседнего государства. Одновременно с этим белорусским авиакомпаниям запретили летать в аэропорты Украины, но разрешили продолжить транзитные полеты в третьи страны.

29 мая власти Украины дополнительно запретили транзит авиакомпаниям Беларуси через украинское воздушное пространство.

Такие санкции последовали одновременно с аналогичной реакцией стран ЕС в ответ на вынужденную посадку самолета лоукостера Ryanair в Минске 23 мая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерыва
Renault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларовRenault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларов
Кабмин повысил предельную цену продажи бензина и дизтопливаКабмин повысил предельную цену продажи бензина и дизтоплива
Камеры автофиксации обошлись украинским водителям в 260 млн грнКамеры автофиксации обошлись украинским водителям в 260 млн грн
Скоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяцаСкоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Немецкий лоукостер запускает рейсы из Дюссельдорфа в КиевНемецкий лоукостер запускает рейсы из Дюссельдорфа в Киев
Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерыва
Укрзализныця отменила тендер на закупку 100 пассажирских вагоновУкрзализныця отменила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов
"Укрзализныця" запускает два новых поезда к морю"Укрзализныця" запускает два новых поезда к морю
МАУ запускает прямые рейсы из Киева в Рас-эль-ХаймаМАУ запускает прямые рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма
"Укрзализныця" анонсировала запуск "Прикарпатского экспресса", который соединит Ивано-Франковск, Львов и Луцк"Укрзализныця" анонсировала запуск "Прикарпатского экспресса", который соединит Ивано-Франковск, Львов и Луцк
"Укрзализныця" объявила о запуске поезда из Лисичанска в Одессу"Укрзализныця" объявила о запуске поезда из Лисичанска в Одессу
На летний период "Укрзализныця" запускает поезда из Сум и Чернигова в ОдессуНа летний период "Укрзализныця" запускает поезда из Сум и Чернигова в Одессу
МАУ в июне запускает рейсы в город на Персидском заливе (видео)МАУ в июне запускает рейсы в город на Персидском заливе (видео)
Укрзализныця запускает международные пассажирские перевозкиУкрзализныця запускает международные пассажирские перевозки
Последние новости
Подгружаем последние новости