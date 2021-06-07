МАУ отменила запуск рейсов в Польшу

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ заявила, что не будет восстанавливать прямые рейсы из Киева в Варшаву с 18 июня. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: pravda.com.ua

Это произошло буквально через несколько дней после того, как 25 мая авиаперевозчик анонсировал перезапуск полетов.

Причина отмены рейсов

«Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, фиксируемых МАУ на данном направлении», — объяснили в авиакомпании.

Как пишет профильное издание avianews, если посмотреть на карту, то можно увидеть, что маршрут рейса из Киева в Варшаву пролегает практически по прямой без залета в воздушное пространство Беларуси.

Ниже можно увидеть, как сейчас из аэропорта Борисполь в Варшаву летает польская авиакомпания LOT. По аналогичному маршруту авиакомпания летала и до санкций против Беларуси.

Также облет Беларуси из-за запрета украинских властей никак не влияет на другие рейсы МАУ, которые авиакомпания хотела стыковать с маршрутом Киев-Варшава в аэропорту Борисполь и указывала в своем официальном сообщении — это Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Кишинев, Ивано-Франковск, Херсон, Тбилиси, Батуми, Тель-Авив, Ереван, Стамбул, Дубай, Баку, Каир.

Примечательно, что МАУ при этом продолжила выполнять рейсы Киев-Вильнюс, на которые действительно повлияли санкции. Длительность перелета из-за облета Беларуси по оценкам авиакомпании увеличилась в среднем на 40 минут.

Если маршрут Киев-Вильнюс напрямую через Беларусь имеет длину 600 км, то при облете через Польшу — 1000 км.

Что предлагают пассажирам

Для пассажиров, которые купили билеты на фактически отмененные рейсы возможны следующие действия:

изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ;

возврат средств.

Предыстория

Правительство Украины с 26 маязапретило авиакомпаниям Украины летать в города Беларуси и транзитом через воздушное пространство соседнего государства. Одновременно с этим белорусским авиакомпаниям запретили летать в аэропорты Украины, но разрешили продолжить транзитные полеты в третьи страны.

29 мая власти Украины дополнительно запретили транзит авиакомпаниям Беларуси через украинское воздушное пространство.