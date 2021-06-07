United Airlines заказала 15 сверхзвуковых авиалайнеров. Теперь перелет из Европы в США займет до 4 часов

Входящая в топ-3 авиакомпаний мира United Airlines из США заказала 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture компании Boom Supersonic из Денвера, сообщает avianews.com.

Фото: Boom Supersonic

Что известно о самолете

Это современный аналог британо-французских Конкордов и советского авиалайнера Ту-144. Авиакомпания-заказчик будет работать совместно с разработчиком, чтобы получить на выходе воздушное судно, которое будет безопасным, удобным в обслуживании и экологичным, рассказали в United Airlines.

Если характеристики подтвердятся, авиаперевозчик может заказать еще дополнительно 35 авиалайнеров.

Предполагается, что Overture станет первым большим коммерческим самолетом, который будет иметь нулевое влияние на окружающую среду с момента создания за счет использования только специального экологичного топлива.

Первый образец хотят собрать и показать миру в 2025 году. Тестовые полеты последуют через год — в 2026 году, а возить пассажиров Overture, по планам, начнет к 2029 году.

Скорость авиалайнера составит 1,7 Маха. Это 1800 км/час — в два раза быстрее современных реактивных самолетов.

United Airlines уже назвала потенциальные маршруты современного Конкорда. Он может соединить Нью-Йорк и Лондон за 3,5 часа, Нью-Йорк и Франкфурт за 4 часа, Сан-Франциско и Токио за 6 часов. Время в пути благодаря скорости сократится в 2 раза.

Сверхзвуковые предшественники

На постоянной основе сверхзвуковые пассажирские самолеты использовали только три авиакомпании — советский «Аэрофлот» летал на Ту-144, British Airways и Air France — на Конкорде.

Из-за технических проблем и плохой экономичности «Аэрофлот» использовал Ту-144 только с декабря 1975 года по май 1978 года. За все время авиакомпания выполнила 55 рейсов и перевезла 3,3 тыс. пассажиров.

Air France и British Airways летали на Конкордах дольше — с 1976 по 2003 годы. Одна только British Airways за эти годы перевезла на сверхзвуковой скорости 2,5 млн пассажиров.

Маршрутная сеть самолетов была значительно ограничена из-за того, что страны вводили запреты на полеты из-за сильного шума. Он возникал, когда Конкорд преодолевал звуковой барьер.

Ограничивал использование самолетов и высокий расход топлива. Из-за этого перелет между Лондоном и Нью-Йорком в обе стороны мог стоить $10?000.