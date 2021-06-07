Лоукостер из Lufthansa Group выходит на украинский рынок

Лоукостер Eurowings из Германии, который входит в Lufthansa Group, открыл продажу билетов на первый рейс в Украину — из Дюссельдорфа в Киев . Об этом сообщает профильный портал avianews.com.

Фото: dw.com

Как будет летать новый лоукост

Авиакомпания планирует запустить полеты в аэропорт Борисполь с 1 сентября с частотой три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

В комментарии avianews.com пресс-служба Eurowings подтвердила, что авиакомпания намерена начать полеты в Киев с 1 сентября и уже запросила права на маршрут в Национальном управлении гражданской авиации Германии.

Расписание рейсов Дюссельдорф — Киев — Дюссельдорф Eurowings:

Дюссельдорф 11:30 ? Киев 15:10, понедельник, среда, пятница;

15:10, понедельник, среда, пятница; Киев 15:55 ? Дюссельдорф 17:40, понедельник, среда, пятница.

Сколько стоит билет

Eurowings продает билеты по цене от $49,99 в одну сторону по тарифу Basic. Он включает перевозку только одного предмета ручной клади. Его габариты не должны превышать 55?40?23 см, а вес — 8 кг. Если пассажир возьмет с собой более тяжелую ручную кладь, с него возьмут штраф $55 у выхода на посадку.

За $9 пассажир может докупить услугу приоритетной посадки. Она дает возможность взять в салон самолета второе место ручной клади с габаритами до 40?30?10 см.

Регистрацию на рейс Eurowings нужно проходить через интернет. Если купить самый дешевый билет и регистрироваться на стойке в аэропорту, это будет стоить $3?6.

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