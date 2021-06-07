?В Луцке автомобиль сбил на переходе отца с двумя детьми

В Луцке на Ковельской улице в воскресенье, 6 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадали двое маленьких детей пяти и девяти лет и их отец.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

29-летний водитель Ford Focus не сбросил скорость перед нерегулируемым переходом, на который как раз вышли пешеходы. Увидев людей, он пытался затормозить и повернуть в сторону, но избежать столкновения не удалось.

Все трое пешеходов с телесными повреждениями госпитализированы. Один мальчик в тяжелом состоянии.

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшей смерть потерпевшего или причинившей тяжелое телесное повреждение", - рассказал пресс-секретарь полиции Олег Плазовский.

Санкция статьи предусматривает, в частности, от трех до восьми лет лишения свободы.