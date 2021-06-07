В Канаде готовят к выпуску криптомобиль-майнер
Канадская компания Daymak намерена представить первую версию криптомобиля, в котором специальный майнинговый модуль Nebula Miner будет активироваться каждый раз, когда авто остановится для зарядки своих аккумуляторов. Об этом пишет PaySpace Magazine со ссылкой на autonews.autoua.net.
Что представляет собой криптомобиль
Daymak Spiritus представляет собой трехколесную платформу, которая спереди напоминает классический спорткар, а с кормы похожа на спортбайк. Инженеры заявляют, что бюджетная версия электрокара на одной зарядке способна преодолеть дистанцию в 300 км. Модель с апгрейдом сможет проехать уже 480 км, а ускорение до 100 км/ч занимает всего 1,8 сек.
Водителю будет доступен специальный интерфейс Nebula, который предназначен для майнинга криптовалютных активов. Также будет иметься встроенный криптокошелек для хранения добытых токенов.
В компании Daymak заявили, что каждый раз, когда автомобиль будет останавливаться для зарядки своих батарей, немедленно активируется режим майнинга, что гарантированно будет приносить прибыль владельцу чудо-авто.
Начальная стоимость Spiritus Deluxe составляет $19. За версию Ultimate канадцы просят уже $149 тыс.
Ориентировочная дата выпуска прототипа запланирована на начало 2023 года.
На сайте компании уже доступна опция предзаказа уникального электромобиля. Для оформления предзаказа необходимо внести депозит в размере лишь сотни долларов.