В Канаде готовят к выпуску криптомобиль-майнер

Канадская компания Daymak намерена представить первую версию криптомобиля, в котором специальный майнинговый модуль Nebula Miner будет активироваться каждый раз, когда авто остановится для зарядки своих аккумуляторов. Об этом пишет PaySpace Magazine со ссылкой на autonews.autoua.net.

Фото: autogid.pro

Что представляет собой криптомобиль

Daymak Spiritus представляет собой трехколесную платформу, которая спереди напоминает классический спорткар, а с кормы похожа на спортбайк. Инженеры заявляют, что бюджетная версия электрокара на одной зарядке способна преодолеть дистанцию в 300 км. Модель с апгрейдом сможет проехать уже 480 км, а ускорение до 100 км/ч занимает всего 1,8 сек.

Водителю будет доступен специальный интерфейс Nebula, который предназначен для майнинга криптовалютных активов. Также будет иметься встроенный криптокошелек для хранения добытых токенов.

В компании Daymak заявили, что каждый раз, когда автомобиль будет останавливаться для зарядки своих батарей, немедленно активируется режим майнинга, что гарантированно будет приносить прибыль владельцу чудо-авто.

Начальная стоимость Spiritus Deluxe составляет $19. За версию Ultimate канадцы просят уже $149 тыс.

Ориентировочная дата выпуска прототипа запланирована на начало 2023 года.

На сайте компании уже доступна опция предзаказа уникального электромобиля. Для оформления предзаказа необходимо внести депозит в размере лишь сотни долларов.