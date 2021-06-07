В Одесской области сгорел прогулочный катер "Владимир", владелец судна получил ожоги

По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при электросварке.

Фото: ГСЧС

В городе Белгороде-Днестровском в Одесской области пожарные ликвидировали пожар на прогулочном катере "Владимир".

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 9:46. В 10:08 пожарные пожар локализовали, а в 10:24 - ликвидировали.

"В результате происшествия пострадал один человек, которого направили в медицинское учреждение. Причина пожара - уточняется.

К тушению были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники ", - сообщили в ГСЧС.

Как отмечает местное издание "Думская", пострадавший - владелец катера, который пытался самостоятельно бороться с огнем. Его осмотрели врачи, от госпитализации мужчина отказался.

По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при электросварке.

Фото: dumskaya.net

Напомним, ранее в Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирами.