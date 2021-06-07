Трассу Ковель-Ягодин в сторону польской границы расширят

На Волыни в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" готовят к расширению дорогу М-07 Киев - Ковель - Ягодин (к г. Люблин в Польше) на участке Ковель - Ягодин.

Таким образом, обновленный участок будет отвечать параметрам путей I категории, сообщает Волынская ОГА.

"В частности, 62 км пути по направлению от Ковеля до Ягодина планируют расширить, то есть дорога будет иметь 4 полосы. По информации Службы автомобильных дорог в Волынской области, 35 км автодороги М-07 - в I-й категории, в планах 2021 года - реконструкция еще 7 км "варшавки" на двух участках Ковельщины", - говорится в сообщении.

Подготовительные работы сейчас идут от села Старые Кошары Ковельского района в направлении Ковеля до села Довгоносы.

На объекте рабочие уже продлили существующие водопропускные трубы и работают над возведением земляного полотна под устройство нового проезда на 3-километровом отрезке между селами Довгоносы и Старые Кошары.

Всего в рамках "Большого строительства" Владимира Зеленского в этом году в области планируют обновить 232,1 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.