Кроссовер за 190 тысяч гривен удивил отличным оснащением

Продажи компактного китайского кроссовера Changan CS15 стартовали в 2016 году. Модель совершила настоящий прорыв в сегменте. Ведь при довольно низкой цене она вобрала в себя передовые технологии и современные решения, характерные для дорогих автомобилей.

Несмотря на высокий спрос, производитель принял решение провести масштабный рестайлинг кроссовера. CS15 не просто подкорректировали внешность, а кардинально изменили ее. Автомобиль прирос размерами. В длину он достигает 4131 мм, в ширину – 1740 мм, в высоту – 1610 мм, а колесная база равна 2520 мм. Дорожный просвет достигает 150 мм.

Современный и стильный дизайн не даст кроссоверу затеряться на дороге в общем потоке автомобилей. Среди ключевых решений внешности можно выделить решетку радиатора с хромированными горизонтальными ламелями, визуально объединенную с узкими светодиодными фарами, бампер с широким воздухозаборником, капот с клиновидными ребрами и выштамповки по бокам, которые придают модели атлетичности.

Восходящая линия боковых окон добавляет бюджетному кроссоверу спортивности. Корма выглядит не менее стильно с массивной дверью багажника, стреловидными фонарями и небольшим спойлером. Завершают лаконичный образ 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Внутреннее пространство модели приобрело современные формы.

В оснащение Changan CS15 вошли цифровая приборная панель, новейший мультимедийный комплекс с крупным сенсорным экраном, спортивный мультифункциональный руль, кресла с развитой боковой поддержкой и высокими подголовниками. В пакете электронных ассистентов безопасности – передний и задний парктроники, ABS, круиз-контроль, камера заднего вида, встроенная GPS-навигация и две подушки безопасности.

Под капотом обновленного Changan CS15 установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 107 л.с., который сопряжен с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 13 секунд. Расход топлива в смешанном режиме составляет 6,5 л/100 км. Цена Changan CS15 стартует с $7000 (порядка 190 тысяч гривен по актуальному курсу) в базовом исполнении. За топовую версию придется выложить не менее $10 000 (272 тысячи грн).