В Киеве патрульные задержали водительницу, которая наехала на пешехода и скрылась

На беглянку составили протокол.

В Киеве патрульные задержали водительницу, которая совершила наезд на пешехода и скрылась с места.

Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

"Вчера в Голосеевском районе произошла авария с участием автомобиля Mazda и пешехода", - говорится в сообщении.

Предварительно, водительница авто, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, наехала на женщину. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Фото: скриншот

После ДТП на месте осталась пострадавшая, которая и обратилась в полицию, а автомобиль Mazda уехал с места происшествия.

"Патрульные немедленно начали поиск авто. Найти беглянку помогли коллеги, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения. Водительница объяснила, что уехала с места из-за того, что находилась в состоянии стресса и не знала, как действовать в такой ситуации", - отметила пресс-служба.

На водительницу патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

Напомним, в начале года в Киеве на Соломенской площади произошло дорожно-транспортное происшествие - троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе.

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