Бюджетный кроссовер Fiat: известны некоторые подробности

Новый бюджетный компактный кроссовер Fiat, который разрабатывается для Южной Америки, будет называться Fiat Pulse. Большинство пользователей Интернета, принявшие участие в голосовании, отдали свои голоса именно за такое название.

Бюджетный кроссовер Fiat: известны некоторые подробности

В частности, 65% участников онлайн-голосования отдали свой голос за название Pulse, 25% - за Domo, а 10% - за Tuo. Таким образом, у этого кроссовера наконец-то появилось название.

На данный момент известно, что колесная база у Fiat Pulse будет составлять всего 2532 мм. Это на 11 мм больше, чем у хэтчбека Argo (эти две модели технически связаны). Таким образом, Pulse будет меньше, чем два его главных конкурента - Volkswagen Nivus и Honda WR-V.

Бюджетный кроссовер Fiat: известны некоторые подробности

По слухам, этот бюджетный кроссовер получит трехцилиндровый 1,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью около 120 л.с. и 196 Нм крутящего момента. Коробка передач – 6-ступенчатая автоматическая. Будет также 1,3 л мотор мощностью 109 л.с. и 139 Нм крутящего момента.

Официальная премьера Fiat Pulse состоится через несколько недель. Его продажи в Бразилии начнутся осенью текущего года.

Бюджетный кроссовер Fiat: известны некоторые подробности

Ранее эксперты британского журнала What Car? назвали пять лучших больших кроссоверов, которые можно купить в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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