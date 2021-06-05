Tesla подала заявку на организацию производство аккумуляторных батарей в Германии

Американская автомобильная компания Tesla подала официальную заявку в правительство федеральной земли Бранденбург (Германия), чтобы получить разрешение на производство аккумуляторных батарей на заводе Tesla Gigafactory Berlin, строительство которого ведётся в посёлке Грюнхайде невдалеке от Берлина. Ожидается, что он станет одним из первых заводов по производству нового аккумуляторного элемента Tesla 4680.

electrek.co

Литиевая ячейка Tesla 4680 была представлена автомобильной компанией на мероприятии «День батареи» осенью прошлого года. В итоге она оказалась разработкой партнёра Tesla компании Panasonic, так что когда-то имеет шансы появиться не только в электромобилях Tesla.

В настоящее время Tesla наращивает производство новых аккумуляторных элементов на своей пилотной производственной линии во Фримонте (штат Калифорния). Как сообщалось ранее, компания разработала новую систему производства аккумуляторных батарей Roadrunner с целью снижения себестоимости их выпуска и в настоящее время она использует пилотную линию для дальнейшей модернизации оборудования с целью его применения на будущем заводе в Германии.

Предполагается, что Tesla намерена развернуть полномасштабные заводы по производству аккумуляторных элементов в рамках своих текущих проектов Gigafactory в Берлине, Техасе и Китае. Судя по темпам строительства, линии по производству аккумуляторов 4680 в Берлине могут быть запущены одними из первых.



