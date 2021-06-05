Tesla подала заявку на организацию производство аккумуляторных батарей в Германии

Американская автомобильная компания Tesla подала официальную заявку в правительство федеральной земли Бранденбург (Германия), чтобы получить разрешение на производство аккумуляторных батарей на заводе Tesla Gigafactory Berlin, строительство которого ведётся в посёлке Грюнхайде невдалеке от Берлина. Ожидается, что он станет одним из первых заводов по производству нового аккумуляторного элемента Tesla 4680.

Tesla подала заявку на организацию производство аккумуляторных батарей в Германии

electrek.co

Литиевая ячейка Tesla 4680 была представлена автомобильной компанией на мероприятии «День батареи» осенью прошлого года. В итоге она оказалась разработкой партнёра Tesla компании Panasonic, так что когда-то имеет шансы появиться не только в электромобилях Tesla.

В настоящее время Tesla наращивает производство новых аккумуляторных элементов на своей пилотной производственной линии во Фримонте (штат Калифорния). Как сообщалось ранее, компания разработала новую систему производства аккумуляторных батарей Roadrunner с целью снижения себестоимости их выпуска и в настоящее время она использует пилотную линию для дальнейшей модернизации оборудования с целью его применения на будущем заводе в Германии.

Предполагается, что Tesla намерена развернуть полномасштабные заводы по производству аккумуляторных элементов в рамках своих текущих проектов Gigafactory в Берлине, Техасе и Китае. Судя по темпам строительства, линии по производству аккумуляторов 4680 в Берлине могут быть запущены одними из первых.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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