В центре Киева ограничат движение транспорта из-за концерта

В субботу, 5 июня, на время проведения концерта на Софийской площади, в Киеве , ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева .

Движение ограничат с 19:30 до 21:30 на Владимирском проезде, Софийской площади, Михайловской площади, в Рыльском переулке, Михайловском переулке, на улицах: Владимирской, Рейтарской, Стрелецкой, Большой Житомирской, Малой Житомирской, Михайловской.