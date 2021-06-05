В центре Киева ограничат движение транспорта из-за концерта

Мероприятие состоится вечером на Софийской площади.

В субботу, 5 июня, на время проведения концерта на Софийской площади, в Киеве, ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Движение ограничат с 19:30 до 21:30 на Владимирском проезде, Софийской площади, Михайловской площади, в Рыльском переулке, Михайловском переулке, на улицах: Владимирской, Рейтарской, Стрелецкой, Большой Житомирской, Малой Житомирской, Михайловской.

Напомним, в субботу, 5 июня, в столице также будет ограничено движение по маршруту проведения спортивно-массового мероприятия "Всеукраинский велодень в Киеве".

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