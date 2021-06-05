2021-06-05
В центре Киева ограничат движение транспорта из-за концерта
Мероприятие состоится вечером на Софийской площади.
В субботу, 5 июня, на время проведения концерта на Софийской площади, в Киеве, ограничат движение транспорта.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
Движение ограничат с 19:30 до 21:30 на Владимирском проезде, Софийской площади, Михайловской площади, в Рыльском переулке, Михайловском переулке, на улицах: Владимирской, Рейтарской, Стрелецкой, Большой Житомирской, Малой Житомирской, Михайловской.
Напомним, в субботу, 5 июня, в столице также будет ограничено движение по маршруту проведения спортивно-массового мероприятия "Всеукраинский велодень в Киеве".