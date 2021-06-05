Под Киевом испытали тактический беспилотник Raybird-3

БПЛА проходит испытания для постоянного использования Воздушными Силами ВСУ.

Raybird-3
Фото: https://armyinform.com.ua/
Raybird-3

На аэродроме в Бородянке состоялись демонстрационные полеты беспилотного летательного аппарата Raybird-3.

Об этом сообщает "АрміяInform".

За полетом беспилотника наблюдали, в частности, представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Летательный аппарат Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий.

Пакеты полезной нагрузки летательного аппарата могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

Raybird-3
Фото: https://armyinform.com.ua/
Raybird-3
Raybird-3
Фото: https://armyinform.com.ua/
Raybird-3

В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении пока не находится. Беспилотник проходит испытания для постоянного использования Воздушными Силами ВСУ.

Напомним, 13 мая на вооружение Вооруженных сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат "Лелека 100".

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