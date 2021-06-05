Под Киевом испытали тактический беспилотник Raybird-3
БПЛА проходит испытания для постоянного использования Воздушными Силами ВСУ.
На аэродроме в Бородянке состоялись демонстрационные полеты беспилотного летательного аппарата Raybird-3.
Об этом сообщает "АрміяInform".
За полетом беспилотника наблюдали, в частности, представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).
Летательный аппарат Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий.
Пакеты полезной нагрузки летательного аппарата могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.
В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении пока не находится. Беспилотник проходит испытания для постоянного использования Воздушными Силами ВСУ.
Напомним, 13 мая на вооружение Вооруженных сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат "Лелека 100".