Под Киевом испытали тактический беспилотник Raybird-3

БПЛА проходит испытания для постоянного использования Воздушными Силами ВСУ.

Фото: https://armyinform.com.ua/ Raybird-3

На аэродроме в Бородянке состоялись демонстрационные полеты беспилотного летательного аппарата Raybird-3.

Об этом сообщает "АрміяInform".

За полетом беспилотника наблюдали, в частности, представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Летательный аппарат Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий.

Пакеты полезной нагрузки летательного аппарата могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

Фото: https://armyinform.com.ua/ Raybird-3

Фото: https://armyinform.com.ua/ Raybird-3

В Вооруженных Силах Украины Rаybird-3 на вооружении пока не находится. Беспилотник проходит испытания для постоянного использования Воздушными Силами ВСУ.

Напомним, 13 мая на вооружение Вооруженных сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат "Лелека 100".