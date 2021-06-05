Заменить водительское удостоверение теперь можно через приложение “Дія“

Украинские водители теперь могут заказать замену водительского удостоверения в мобильном приложении "Дія". Об этом рассказали в Facebook на официальной странице службы "Дія".

Подать заявку на новое удостоверение онлайн можно всего за 5 минут. Для этого нужно иметь ID-карту и действующую медицинскую справку.

Для этого нужно зайти в приложении в раздел "Услуги" - Замена водительского удостоверения. Потом нужно выбрать причину замены и указать место регистрации проживания.

После этого нужно подтвердить наличие актуальной медицинской справки и указать группу крови, резус-фактор.

Также необходимо выбрать удобный для вас сервисный центр, в котором заберете новое водительское удостоверение. Не забудьте указать свои контактные данные и подписать заявление.

Главное – после подачи заявления оплатите услугу. Если не оплатить, то заявление автоматически отменят.

Ранее стало известно, что в Украине растамаживать автомобили можно будет через приложение или портал "Дія". Таможенников и брокеров лишат возможности участвовать в растаможке. Автомобилисты это будут делать самостоятельно.