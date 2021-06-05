ЕС объявил о закрытии своего неба для самолетов из Беларуси

Вводится запрет на пролет в воздушном пространстве ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов.

ЕС объявил о закрытии своего неба для самолетов из Беларуси
Фото: www.bilet.by

Европейский совет вводит запрет на использование белорусскими самолетами своего воздушного пространства.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕС.

"Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов", - говорится в заявлении ЕС.

В документе отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

Дата вступления запрета в силу не уточняется.

Ранее агентство Reuters сообщало, что соответствующее решение должно вступить в силу в полночь 5 июня по центральноевропейскому времени (час ночи по киевскому времени), если только в последнюю минуту не появятся неожиданные возражения.

23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.

Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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