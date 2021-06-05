Стала известна цена гибридного Renault Captur

В Европе начались продажи нового гибридного кроссовера Renault Captur E-Tech Hybrid. Он появился вначале в Великобритании, позже начнутся его продажи в других европейских странах.

Гибридный Captur расходует в среднем 4,1 литра бензина на 100 километров. При этом уровень выбросов СО2 достигает 114 гр/км.

Такой показатель обеспечивает гибридная силовая установка, состоящая из 4-цилиндрового 1,6 л бензинового двигателя, стартер-генератора, электромотора и аккумуляторной батареи на 1,2 кВт/ч. Общая мощность этой силовой установки - 143 л.с.

В базовой комплектации Iconic есть 17-дюймовые литые колесные диски, светодиодная оптика, светодиодные ходовые огни, задние парктроники, кожаный руль, 4,2-дюймовый цифровой дисплей приборной панели и 7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, а также достаточно много систем помощи водителю и активной безопасности.

В базовой комплектации такой гибридный кроссовер стоит 34 700 долларов, а в топовой RS Line - 39 200 долларов. Есть еще промежуточная комплектация S Edition - 36 800 долларов.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.