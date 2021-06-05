Китайцы создали альтернативу Suzuki Jimny за 7 800 долларов

Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny, появившееся в 2018 году, пользуется большой популярностью. Не удивительно поэтому, что китайцы пытаются создать похожий автомобиль. Так, компания Hengrun показала свой внедорожник HRS1, который может отвлечь некоторых покупателей от Jimny.

Внешне Hengrun HRS1 действительно напоминает классический японский компактный рамный внедорожник. Его длина составляет 3560 мм, ширина – 1610 мм, высота – 1705 мм, а колесная база - 2250 мм.

Но если Jimny оснащается обычным ДВС, то его китайская "альтернатива" – электромотором мощностью 344 лошадиных сил и литий-ионной батареей на 28,2 кВтч.

Да, HRS1 – это электрический внедорожник. На одной подзарядке батареи он приезжает 305 км. Во всяком случае, так утверждает Hengrun. На самом деле, вполне возможно, что запас хода у него меньше, ведь данные по пробегу приводятся по китайским тестам, которые отличаются от европейских.

В базовой комплектации новый китайский электрический кроссовер стоит всего от 7 800 долларов. Это заметно дешевле, чем стоимость Suzuki Jimny.

Ранее мы сообщили, что японское тюнинговое ателье Liberty Work переделало Suzuki Jimny в "Гелендваген".