В Украине замечен редкий Buick из 60-ых

Роскошный седан Buick 1969 года стал звездой многих мировых фильмов и клипов украинских звезд. В свое время американская молодежь обожала Buick 1969 года за элегантную и изысканную форму машины.

Журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2 провели тест-драйв легендарного автомобиля, передаёт «Обозреватель».

«Эпоха Muscle car`ов диктовала свои автомобили. Перед нами Buick семейства Skylark, что переводится как «жаворонок». Вогнутый задний хвост напоминает птичку, которая летит над полями к солнцу и своей мечте», – рассказывает автоэксперт Владимир Винник.

«Машина очень мягкая, плавная. Когда едешь, не чувствуешь лежачих полицейских и ям, за счет особенностей конструкции подвески, массивных рычагов, пружин, амортизаторов», – отметил владелец ретро-звезды Елисей.

На автомобиле стоит четырехкамерный карбюратор, это позволяет разогнать машину до 190 километров в час. Buick стал звездой клипов Светланы Лободы «К черту любовь» и группы «Пара нормальных» «Вендетта».

 

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