В Украине появятся новые дорожные знаки

В ноябре 2021 года на украинских дорогах начнут устанавливать новые дорожные знаки. Будут введены в действие новые стандарты безопасности в части "безопасность дорожного движения. Знаки дорожные", сообщила в Facebook пресс-служба Укравтодора.

В Украине появятся новые дорожные знаки

В частности, изображения дорожных знаков приведены к требованиям соответствующей Конвенцией, стандарт дополнен новыми дорожными знаками. Включены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов.

На дорогах появится целый ряд новых знаков. Будут изменены знаки индивидуального проектирования.

Следует ожидать знаки "автозаправочные/электрозарядные станции", таблички "место для зарядки электромобилей", а также "платная дорога" и "конец платной дороги".

ГСТУ 4100:2021 пополнен знаками относительно пограничной полосы и графическими материалами, чтобы не было неоднозначной трактовки принципа установки и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

В Украине появятся новые дорожные знаки

В стандарте будет новый раздел о том, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах. Появится новый дорожный знак обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Еще нововведение в стандарте – новые знаки и таблички к знакам для велосипедистов.

Напомним, раньше мы назвали украинские дороги, которые через некоторое время станут автобанами.


Максимов Віталій, Тудей

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